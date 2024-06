Les intellectuels du Sénégal, ce beau pays, restent encore prisonniers du modèle de gestion de la Vème République Française. Et, ils sont, pour la plupart, incapables de sortir des schémas classiques de gouvernance imposés ou inculqués par l’extérieur. Loin de se conformer à l’attelage le Président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont une longueur d’avance sur les beaux parleurs de la place médiatique de Dakar.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, qui reçoit des ambassadeurs et impulse les politiques étrangères du Sénégal n’a pas l’heur de leur plaire. Et comme s’ils se sont donnés le mot, on entend sur tous les plateaux que «il (Ousmane Sonko) n’a pas ce droit et qu’il interfèrerait dans le substrat stratégique du Président de la République. »En faisant ces déclarations inspirée du modèle du colonisateur, ces «Blancs noirs» oublient que le Sénégal n’est pas la France et n’a pas à singer l’occident. D’ailleurs, ignorent-ils encore que le projet de société proposé aux Sénégalais n’est rien d’autre que «la Rupture» et «le changement systémique»?

«Remettre en cause des dogmes qui sont responsables du retard du Sénégal et de l’Afrique», c’est en cela que le bouleversement systémique appelé par le Pastef et ses leaders est nécessaire pour sortir le sénégalais de ce psyché d’homme complexé et esclave de la pensée des autres. Le duo Sonko-Diomaye ou Diomaye-Sonko et le Pastef veulent un Sénégal et une Afrique décomplexés, ils veulent un nouveau type de Sénégalais et d’Africains qui assume son héritage et s’assume. Qui dit au monde que notre intelligence stratégique, c’est la défense de nos intérêts en tant que Peuple et Nation. Notre vision est de mettre en place les outils interchangeables pour mener les Sénégalais vers une indépendance mentale et économique qui ne reçoit pas d’ordres de l’extérieur, pour savoir quoi faire et avec qui faire le développement.

La diplomatie formelle est terminée on est dans la diplomatie des résultats. Et pour cela, on coopère avec nos intérêts et les pays qui souhaitent ou peuvent nous apporter le mieux. Les pays ne sont plus pour nous des alliés hors de la défense de nos stratégies politiques, écologiques, économiques et notre mantra est l’Afrique et le sud pour un développement durable au bénéfice de nos peuples. Le Président Bassirou Diomaye Faye reçoit comme le Premier ministre Ousmane Sonko reçoit les ambassadeurs pour parler cash des intérêts et de la coopération. Dans ce psyché, la France où l’Union Européenne ne sont pas plus importantes que le Mali ou la Russie. La France est un pays comme les autres et les entreprises francophones sont comme les autres, soumises aux droits et règlements du Sénégal ; plus de passe-droit, finies les exonérations. Désormais sont bannis les «on laisse tomber un redressement fiscal», tous et toutes sont à la même enseigne.

Le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko sont ailleurs. Et ne viseront que l’efficacité et la justice pour les sénégalais et les Africains. Dans ce mantra stratégique, il n’y a plus de domaine réservé, il y a l’entendement de deux hommes et des hommes et femmes qui se sont battus pour que le système change. Et ce groupe de jeunes visionnaires se bat pour le Sénégal et l’Afrique, hors des cadres hideux où on a enfermé nos pays et nos institutions la démocratie policée et des Constitutions formelles qui, très souvent, tuent nos chances de développement.

Le Président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko comme le Pastef nous ont montré que la dignité est dans la manière d’être. Et le refus des postures et des diktats formels que l’occident cherche à nous imposer. La démocratie de développement que le peuple sénégalais a imposé le 24 mars est en marche. Et, il appartient à ce peuple de donner une majorité parlementaire à ces hommes et femmes pour que, dans la légalité constitutionnelle, les cadres du changement systémique soient posés et enfin que la révolution démocratique progressiste de Pastef soit en marche. Et cela ne peut se faire qu’’en septembre. D’ici là, patientons et soutenons-les, loin des bruits des revanchards et des nostalgiques du passé dont les pratiques ont mis le pays et le continent africain KO.