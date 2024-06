Le charismatique leader de Pastef les Patriotes a rencontré son tonitruant avocat français, Juan Branco. La scène a été immortalisée par une série de photos partagée par les services d’Ousmane Sonko et largement reprise par la blogosphère des Patriotes.

Expulsé du Sénégal après son emprisonnement puis sa libération en mode Fast-Track, l’avocat franco espagnol qui était venu narguer les autorités sénégalaises sur leur sol avait depuis l’accession de Bassirou Diomaye Faye au pouvoir émis le souhait de revenir au Sénégal et participer même à l’investiture du remplaçant de Macky Sall. “Mais, par respect pour les institutions et puisque une interdiction d’entrée sur le territoire national était toujours active, les nouvelles autorités ont pris le temps qu’il fallait.” Ont déclaré des sources bien au fait du dossier.

Reconnaissant du combat mené par l’avocat, Ousmane Sonko a ecrit: «Il s’est donné corps et âme pour le projet, spontanément, bénévolement et passionnément. Il s’est engagé pour les victimes de la répression d’État et leurs familles. Il l’a fait sans me connaître, sans les connaître et il en a payé le prix fort. Aujourd’hui, samedi 8 juin 2024, nous nous rencontrons pour la première fois. Merci Juan d’avoir été et d’être encore là !