Sénégal: La date du début et de la fin du ramadan dévoilée…

Serigne Mor Astou Touré, éminent savant reconnu pour son expertise en astronomie et en physique, a levé le voile sur les dates importantes liées au prochain mois sacré du Ramadan, ainsi que sur plusieurs célébrations religieuses à venir.

Dans une annonce faite sur Facebook, il a partagé ses prédictions concernant le début et la fin du Ramadan pour l’année 2024, ainsi que les dates de célébrations telles que la Tabaski, la Tamkharite, le Magal, et le Gamou. Selon les révélations de Serigne Mor Astou Touré, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024 au Sénégal. De plus, Serigne Mor Astou Touré a également annoncé que le Ramadan prendra fin le mercredi 10 avril 2024.

Outre les dates du Ramadan, Serigne Mor Astou Touré a également partagé les dates de plusieurs autres célébrations religieuses importantes prévues pour l’année 2024. La Tabaski est prévue pour le lundi 17 juin 2024, suivie de la Tamkharite le mardi 16 juillet 2024.De plus, le Magal est annoncé pour le vendredi 23 août 2024, une célébration majeure pour la communauté mouride, marquant le départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride. Enfin, le Gamou est prévu pour le dimanche 15 septembre 2024, une célébration joyeuse qui commémore la naissance du Prophète Muhammad.