Le Sénégal rejoint le Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECK)

Ce vendredi 1 mars 2024 marque une étape significative pour le Sénégal, qui est officiellement devenu membre observateur du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GBCP), lors de la réunion ministérielle tenue à Alger, précise le communiqué du Ministère du Pétrole et des Énergies.

Créé par accord intergouvernemental, le GECF comptait 19 pays comprenant 12 pays membres (Algérie, Bolivie, Égypte, Guinée équatoriale, Iran, Libye, Nigéria, Qatar, Russie, Trinidad and Tobago, Émirats arabes unis, Venezuela) et 07 pays membres observateurs (Angola, Azerbaïdjan, Irak, Malaisie, Mauritanie, Mozambique, Pérou). L’intégration du Sénégal en tant que membre observateur porte le nombre total de pays à 20.

Pour rappel, le GECF s’engage à soutenir les droits souverains de ses membres sur leurs ressources en gaz naturel et leurs capacités à planifier et gérer de manière indépendante le développement, l’utilisation et la conservation durables, efficaces et respectueux de l’environnement des ressources en gaz naturel au profit de leurs peuples.

Monsieur le Ministre du Pétrole et des Énergies, M. Antoine Félix Abdoulaye DIOME, qui a représenté notre pays à cette réunion, a transmis les salutations de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL, ainsi que celles du peuple sénégalais. Il a exprimé sa gratitude envers ses homologues pour la confiance accordée au Sénégal et pour cette opportunité majeure offerte à notre pays.

Il a également souligné l’importance pour le Sénégal de tirer profit des expériences des autres membres du GECF en matière de production, de gestion des ressources gazières et de formation, dans ce secteur vital pour notre développement.

L’adhésion du Sénégal en tant que membre observateur au GECF sera un catalyseur pour l’utilisation judicieuse de notre gaz naturel dans la réalisation de nos objectifs de développement, notamment à travers la stratégie Gas to Power. Cette stratégie qui vise à utiliser le gaz pour la production d’électricité, contribuera à l’accès universel à l’électricité d’ici 2026 à la réduction des coûts de production, favorisant ainsi l’industrialisation de notre pays.

En devenant membre observateur du GECF, le Sénégal franchit une nouvelle étape verse exploitation responsable de ses ressources naturelles au profit de ses populations.

Pour rappel, l’extraction offshore d’un champ de gaz transfrontalier, à près de 3000 mètres de profondeur, a démarré au dernier trimestre 2023 au large de Saint-Louis, une ville portuaire de 200’000 habitants, dans le nord-ouest du Sénégal. Il produira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. D’ici 2030, sa capacité devrait augmenter à 10 millions.

Outre ce projet principal, appelé Grand Tortue Ahmeyim, exploité par British Petroleum (BP) et le groupe américain Kosmos Energy, avec une participation chinoise pour la construction de la plateforme GNL à dix kilomètres de côtes, deux autres découvertes de gaz et de pétrole, également en mer, placent le pays ouest-africain sur la carte mondiale des producteurs d’hydrocarbures.

Poignée de mains entre le président sénégalais Macky Sall et le chancelier allemand Olaf Scholz lors d’une réunion bilatérale en marge du sommet du G7, le 27 juin 2022.

«Nous sommes prêts à travailler dans une perspective d’alimenter le marché européen en GNL» avait alors déclaré le président sénégalais Macky Sall en conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand.

«J’ai demandé au chancelier de nous accompagner pour le développement de ces ressources de gaz à partir de l’Afrique vers l’Europe, et aussi pour alimenter nos centrales électriques»