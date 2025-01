Sénégal : Un excédent inédit de 80,7 milliards CFA en 2023 malgré des défis extérieurs (BCEAO)

La balance des paiements du Sénégal a enregistré un excédent de 80,7 milliards de francs CFA en 2023, contrastant avec le déficit de 62,2 milliards CFA observé en 2022. Toutefois, le solde de la balance commerciale reste déficitaire, selon les données publiées par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) le 23 janvier 2025, lors de la 17e édition des comptes extérieurs du Sénégal. Cette rencontre a été présidée par le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba.

François Sène, Directeur national de la BCEAO, a précisé que « la balance des paiements est un état statistique qui retrace l’ensemble des échanges commerciaux et financiers entre les résidents et les non-résidents, offrant ainsi une vue globale des interactions économiques entre un pays et le reste du monde. » Il a également noté la stabilité du compte courant, qui s’est maintenu autour de 19,8 % du PIB entre 2022 et 2023, avec une variation de seulement 0,1 point. Le ministre des Finances, se félicitant de ces résultats, a rappelé que les données publiées jouent un rôle crucial en tant que baromètre de la santé économique du pays. « Ces chiffres, au-delà d’une simple compilation, offrent une photographie précise de notre capacité à relever les défis économiques actuels », a-t-il souligné. En 2023, le Sénégal a enregistré une croissance économique de 4,3 %, soutenue par les performances des secteurs primaire (+5,9 %), secondaire (+5,2 %), et tertiaire (+3,8 %). Toutefois, le déficit du compte des transactions courantes s’est établi à 3683 milliards CFA, soit 19,8 % du PIB. Cette évolution reflète une aggravation du déficit de la balance des biens et services ainsi qu’une détérioration du compte de revenus primaires. Les exportations FOB ont diminué, passant de 3731,2 milliards CFA en 2022 à 3227,3 milliards CFA en 2023. Cette baisse s’explique principalement par le recul de 43,9 % des exportations d’acide phosphorique, de 8,1 % des ventes d’or non-monétaire et de 30,4 % des expéditions d’arachides. Malgré ces baisses, certaines catégories ont enregistré des hausses, notamment les exportations de ciment (+40 %) et de produits pétroliers (+4,2 %). Par ailleurs, la facture alimentaire a connu un allègement significatif en 2023, avec une diminution des importations de blé (-20,4 %), de produits laitiers (-19,7 %) et de riz (-11,9 %). La facture pétrolière a également reculé de 9,5 %, atteignant 2137,7 milliards CFA, contribuant à atténuer la pression sur le déficit. Le déficit de la balance des services a légèrement augmenté de 43,3 milliards CFA, en raison d’une hausse des importations de services spécialisés par les compagnies pétrolières et gazières. Cependant, cette hausse a été partiellement compensée par une baisse de 94,8 milliards CFA des coûts de fret. L’attractivité croissante de la destination Sénégal a également permis de réduire le déficit des services, grâce à une contribution positive de 22,3 milliards CFA du secteur touristique, témoignant d’un regain d’activité dans ce domaine clé. Le Directeur national de la BCEAO a qualifié la situation économique actuelle de « déficit vertueux », soulignant que le lancement de l’exploitation des gisements pétroliers et gaziers devrait contribuer à réduire le déficit du compte courant. Ce dernier devrait passer de 19,8 % à 14 % du PIB, soit une amélioration de 4,4 points .