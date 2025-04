Revue presse Sénégal : Entre tensions politiques, défis économiques et espoirs sportifs – Analyse d’une actualité sous pression

Bonjour et bienvenue sur Kewoulo. Dans cette revue de presse, en ce mercredi 02 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l’actualité sénégalaise. Restez avec nous pour tout savoir, sans détour.

Politique et Gouvernance

La loi interprétative sur le Code électoral et la Constitution divise fortement la classe politique et la société civile. Plusieurs journaux, dont Enquête, Sud Quotidien et Walf Quotidien, évoquent les tensions et les désaccords autour de ce texte, jugé par certains comme une tentative de manipulation électorale.

Tribune rapporte des tensions au sein du PASTEF, notamment entre les leaders et les policiers chargés de la sécurité.

L’instabilité politique demeure une préoccupation majeure, avec des tensions croissantes autour de la loi électorale et une opposition qui conteste les décisions gouvernementales. Sans un dialogue inclusif, ces tensions risquent de se transformer en crise institutionnelle.

Économie et Social

Les Échos met en avant une perte de 2 631 emplois au quatrième trimestre 2024, ce qui soulève des inquiétudes sur la situation économique du pays.

L’Observateur révèle que 486 milliards FCFA ont été sauvés de justesse grâce à des exonérations fiscales, soulevant des questions sur la gestion des finances publiques.

L’Info annonce que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) prévoit de profondes réformes.

L’économie sénégalaise fait face à des défis majeurs, entre pertes d’emplois et incertitudes budgétaires. Les réformes fiscales et les ajustements économiques seront cruciaux pour stabiliser le marché du travail et renforcer la résilience financière du pays.

Justice et Sécurité

Le Verdict s’interroge sur le rôle futur de l’armée dans le Sénégal indépendant, en lien avec les débats sur la souveraineté nationale.

Libération rapporte un fait divers marquant : un homme aurait été tué après avoir rendu service à un ami, mettant en lumière des préoccupations sur la sécurité.

Le débat sur la souveraineté nationale et la place de l’armée montre une volonté de redéfinition des institutions sécuritaires. Cependant, les faits divers inquiétants révèlent aussi des failles dans la protection des citoyens, appelant à un renforcement des dispositifs sécuritaires.

Sports

Record, Wiwsport et Rewmi Sports couvrent la performance de l’équipe sénégalaise U17 à la CAN, soulignant une victoire difficile contre la Gambie.

Les succès de l’équipe nationale U17 illustrent le potentiel du football sénégalais, mais la gestion et l’accompagnement des talents doivent être améliorés pour assurer une performance durable à l’échelle continentale et mondiale.

Merci d’avoir suivi cette Revue de Presse avec nous, continuez à nous suivre pour plus d’informations tout au long de la journée.