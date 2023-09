Senegal – DTN Basketball : le remplaçant de Tapha Gaye révèle !

Raoul Toupane est censé être le nouveau directeur technique national (DTN) du basketball au Sénégal. La Fédération Sénégalaise de Basketball l’a proposé au ministère des Sports.

Toupane, qui était précédemment député Dtn, a obtenu son diplôme de la Faculté des sciences sportives de l’Université de Leipzig, et détient plusieurs diplômes d’entraineur de basket.

Il a été entraîneur adjoint du lion au Afro Basketball 2013 et 2015 et au Mondial 2014 et 2019.

Il a entraîné l’Asfa, le Panier Club Saint-Louis et l’Asc Ville de Dakar, et a été membre du staff technique de l’Equipe Nationale Féminine Championne d’Afrique en 2009, et durant la Coupe du Monde 2010, après un passage avec les M18.