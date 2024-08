Sénégal : Des grains de sable dans la machine du hadj à la Mecque.(Par Cheikh Oumar TALL)

Air Sénégal et Fly Nass auxquels le gouvernement du Sénégal donne le monopole chaque année. Le trajet qu’effectuent les avions de ces compagnies aériennes de vols réguliers est plus long car ils passent d’abord par leurs pays d’origine. Ethiopian par Addis Abela avant d’atterrir en Arabie Saoudite, à la Mecque ou Jeddah Emirati passe par Dubaï, Turkish par Istanbul. Par contre Fly Nass et Air Sénégal font moins de kilomètres et d’heures de vol, donc moins de kérosène, parce que ces compagnies font des vols directs. Elles quittent Dakar et atterrissent directement à Médine ou à Jeddah. N’empêche, leur billet est plus cher, soit un million 400 milles Fcfa, contre 900.000 ou un million au maximum pour Turkish et Emirati.

Le Sénégal comparé à d’autres pays

Si on prend le cas de la Côte d’Ivoire, qui a un quota de 10.000 pèlerins, au lieu de privatiser, l’Etat ivoirien a préféré convoyer le plus grand nombre, soient 7.000 pèlerins ivoiriens convoyés par la filière gouvernementale pour 3 millions 250 milles Fcfa. Les 3 milles pèlerins restants sont convoyés par les privés dont le prix ne dépasse pas 5 millions de Fcfa et ils logent leurs pèlerins dans des hôtels 4 ou 5 étoiles proches de la Kaaba. Là où la Côte d’Ivoire convoie le plus grand nombre de pèlerins par la filière gouvernementale, pourquoi le Sénégal n’en ferait-il pas autant, étant donné que le Sénégal est la deuxième puissance économique de la CEDEAO et de l’UEMOA, surtout qu’il est maintenant pays producteur de pétrole et de gaz ?

Comment expliquer que le Sénégal soit le pays le plus cher en matière de hadj quand on sait que pour la filière gouvernementale de la Côte d’Ivoire, les pèlerins paient 3 millions 250 milles Fcfa, au Niger c’est 3 millions 300 milles, au Nigeria 3 millions 800 milles, au Cameroun 2 millions 920 milles, au Tchad 2 millions 820 milles etc. ? Comment justifier cette cherté au Sénégal ? Avec la filière gouvernementale, le pèlerin sénégalais paie 4 millions 300 milles. On dit même que le gouvernement et certains privés logent souvent leurs pèlerins loin de la Kaaba, soient 6 à 7 kilomètres de distance et que, parmi les privés, le plus bas prix est 5 millions 300 milles. Il est temps que le gouvernement du Sénégal fixe un prix plancher aux voyagistes privés parce que beaucoup d’entre eux exigent plus de 5 millions ?

Le monopole du transport aérien

Une autre préoccupation des pèlerins sénégalais, c’est le choix de la compagnie aérienne. On se rend compte que l’ancien gouvernement sortant avait l’habitude d’imposer une compagnie aux pèlerins sénégalais à la place d’un appel d’offre international. Cet appel d’offre permettra à toutes les compagnies régulières de faire une soumission. Et à l’issue du dépouillement, on retient la compagnie la moins chère.

Les pèlerins disent ne pas comprendre pourquoi on leur impose chaque année Air Sénégal et Fly Nass, qui est une compagnie aérienne privée saoudienne, qui n’ont