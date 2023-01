Sakal : Après l'accident mortel de ce matin, une voiture “7 places” finit sa course contre un arbre

Le pire a failli se reproduire à Sakal, localité où une collision entre un bus et un camion a fait 21 morts, ce matin. Cette fois, c’est un véhicule communément appelé “7 places” qui a fini sa course contre un arbre à 11H30, non loin de l’endroit où s’est produit le premier accident.

Toutefois, à part le véhicule qui est en piteux état, aucun mort ni blessé n’est à déplorer.

Un témoin raconte que le chauffeur du “7 places” en voulant contourner le barrage s’est engagé dans une route sablonneuse. Malheureusement, la manœuvre ne s’est pas passée comme souhaité et le véhicule s’est cogné contre un arbre.