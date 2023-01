Les “influenceurs” de la Casamance ont décidé de se constituer en Association culturelle pour prôner et promouvoir une paix définitive en Casamance à travers la culture en partenariat avec les promoteurs culturels, et les ONG, les entreprises nationales et internationales.

ASI’CASA a pour objectif principal d’utiliser les réseaux sociaux notamment Tic Tok, YouTube, Facebook, Instagram entre autres pour promouvoir une paix définitive en Casamance à travers la culture. Elle concourt à agir dans le social et œuvrer dans le sens venir d’aider les familles sinistrées du conflit casamançais(orphelins, déplacé…), sans oublier les prisonniers, les enfants de la rue.

A ce titre, l’Association vise à :

• Promouvoir la culture de la Casamance dans son entièreté ;

• Servir de cadre de concertation et de décision pour la défense des intérêts des populations pour toutes questions liée au développement de la Casamance ;

• Sensibiliser la population sur les enjeux de l’heure et la nécessité d’une paix durable….

L’Association est ouverte de plein droit à tout usager permanent ou temporaire du service de la culture casamançaise (personne physique ou morale) vivants au Sénégal et dans la diaspora et qui peuvent adhérer librement à l’esprit des présents statuts et du règlement intérieur prévu pour son application.

L’adhésion aux textes, l’inscription au registre de l’ASI’CASA et l’acquisition de la carte de l’Association confèrent la qualité de membre.

Cependant il faut noter que l’Association ASI’CASA est en partenariat avec AROKA Vision, qui est le premier à répondre à l’appel des jeunes de la Casamance qui ont lancé cette association.