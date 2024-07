Un camion fini sa course dans une maison, entraînant une perte en vie humaine

C’est à Keur Ibra Niaane, sur la route nationale, non loin de Khombole, dans le département de Thiès, que s’est produit l’irréparable. Un camion fou a fini sa course dans une maison, entraînant une perte en vie humaine.

Outre la victime, une femme en état de grossesse a grièvement été blessée dans l’accident. Elle a été évacuée au centre hospitalier régional Ahmadou Sakhir Ndiéguene de Thiès. D’importants dégâts matériels auraient été enregistrés. D’après certaines sources, «le chauffeur était en train de dormir».

Une énième folie des camionneurs, pourrait-on dire. Il y a juste quelques jours, un camion semi-remorque avait fini sa course dans une maison, près du Rond-point Mbour-1, à proximité de la pharmacie Serigne Saliou Thiam, à Thiès.

L’accident s’est produit du fait d’une bagarre qui avait éclaté entre les deux apprentis chauffeurs qui se trouvaient à bord. Ils auraient perdu le contrôle du véhicule. Un cas d’indiscipline caractérisé dans la circulation. La dispute était d’une ampleur telle que le camion a dû quitter la chaussée pour aller percuter un taxi en stationnement et deux autres véhicules (un mini car et une voiture de marque Ford), avant de terminer sa course dans la maison. Bien que les dégâts matériels aient été considérables, aucune perte en vie humaine n’avait heureusement été enregistrée.