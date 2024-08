Russie : Dourov, le fondateur de Telegram raconte comment il a eu plus de…

En Russie, le fondateur et directeur général de Telegram, Pavel Dourov, a affirmé lundi soir qu’il est le père biologique d’une centaine d’enfants. Ce qui a pris tout le monde de court, puisque le jeune milliardaire de 39 ans est un célibataire.

Selon ses dires, il n’en avait pas conscience. On ne l’a informé que très récemment.

« Il m’a dit que sa femme et lui ne pouvaient pas avoir d’enfants à cause d’un problème de fertilité »

Il se souvient d’avoir tout de même aidé un de ses amis à avoir des enfants, il y a une quinzaine d’années en faisant un don de sperme.

« Il m’a dit que sa femme et lui ne pouvaient pas avoir d’enfants à cause d’un problème de fertilité et m’a demandé de faire un don de sperme dans une clinique pour qu’ils puissent avoir un bébé. J’ai bien ri avant de me rendre compte qu’il était très sérieux », se rappelle Pavel Dourov.

Récemment, le patron de la clinique lui a dit que son « matériel de haute qualité » était en pénurie, et qu’il était de son devoir civique de donner plus de sperme pour aider anonymement plus de couples.

Plus d’une centaine d’enfants dans 12 pays différent

« En 2024, mes dons passés ont aidé plus d’une centaine de couples dans 12 pays à avoir des enfants », révèle le milliardaire russe. Il a ajouté que son « sperme congelé était toujours disponible à la clinique AltraVita de Moscou ».

Aujourd’hui, Pavel Dourov prévoit d’ouvrir « l’accès à son ADN afin que ses enfants biologiques le retrouvent plus facilement ».

« Le manque de spermatozoïdes sains est le problème croissant dans le monde »

« Bien sûr, il y a un risque », reconnaît le milliardaire Mais « je ne regrette pas d’être devenu donateur ». « Le manque de spermatozoïdes sains est le problème croissant dans le monde et je suis fier de faire partie de la solution », a déclaré la 8ème fortune de Russie.