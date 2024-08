Deux premiers cas de variole du singe répertorié en Côte d’Ivoire

Le ministère ivoirien de la Santé a annoncé avoir recensé deux cas “non mortels” de Mpox, virus longtemps appelé “variole du singe” ou “monkeypox”, les premiers déclarés dans ce pays d’Afrique de l’ouest depuis la résurgence de l’épidémie en 2022.

“Deux cas confirmés non mortels de variole du singe ou monkeypox ont été enregistrés en juillet 2024 respectivement dans les districts de Tabou (sud-ouest) et de Koumassi à Abidjan“, indique le ministère dans un communiqué consulté par l’AFP mercredi matin.

“Le premier cas est un patient de 46 ans (…) qui a consulté le 1er juillet pour une fièvre, des céphalées et des éruptions cutanées. Le second cas, âgé de 20 ans (…) a présenté le 14 juillet des éruptions cutanées et de la muqueuse buccale“, précise le ministère qui précise que le diagnostic a été posé après analyse dans les instituts Pasteur d’Abidjan et de Dakar. Un porte-parole du ministère de la Santé a précisé à l’AFP que les jours des deux patients n’étaient pas en danger et qu’ils étaient suivis.

La maladie se caractérise notamment par des éruptions cutanées sur les organes génitaux ou dans la bouche, et peut s’accompagner de poussées de fièvre, de maux de gorge ou de douleurs au niveau des ganglions lymphatiques. Le Mpox a été découvert pour la première fois chez des humains en 1970 dans l’actuelle RDC (ex-Zaïre), avec la diffusion du sous-type Clade I, principalement limitée depuis à des pays de l’ouest et du centre de l’Afrique, les malades étant généralement contaminés par des animaux infectés.

En mai 2022, des contaminations par le virus Mpox se sont produites dans le monde entier, via un autre sous-type du virus, affectant principalement les hommes homosexuels et bisexuels et avait fait quelque 140 morts sur environ 90.000 cas dans 111 pays. Mais depuis septembre dernier, une nouvelle souche plus mortelle se répand en RDC avec près de 450 morts sur 11.000 cas.