Est-ce que le ridicule est devenu source de droit criminel au Sénégal ? ,Boubacar SALL

Au Sénégal, il est clair que sous le régime Faye/Sall, nous nous trouvons devant une certaine justice qui ne se donne qu’un rôle, celui d’écraser tous ceux qui troublent la tranquillité des fossoyeurs de la république. Et pour ce faire, cette justice semble avoir adopté un nouveau code pénal assez spécial auquel ressemblent certains articles :

Il s’agit d’un « appel à l’insurrection ».

tout appel à lutter, prévenir, ralentir ou interrompre l’exercice du pillage des fonds publics par les membres du clan au pouvoir.

Tout appel à combattre, prévenir, ralentir ou perturber la perpétration de meurtres, d’abus, de tortures, par des milices au service du clan au pouvoir.

Tout appel au combat, à la prévention, au ralentissement ou à la perturbation de l’action des mercenaires, des insultes, des incendiaires ou des escrocs au service du clan au pouvoir.

Tout appel au combat, à la prévention, au ralentissement ou à la perturbation de la domestication et/ou de la corruption des acteurs de la justice au service du clan au pouvoir et de son patron.

Tout appel au combat, à la prévention, au ralentissement ou à la perturbation des “ndouthes ndatches – shenanigans” du clan au pouvoir et de son chef.

Sont connus sous le nom de « langage subversif »

Toute déclaration pour dénoncer publiquement le pillage des ressources publiques, les mensonges de l’État, les meurtres – la torture – l’emprisonnement d’opposants politiques ou d’activistes.

Tout discours qui déplaît au président de la république, à sa femme, à sa famille, à ses beaux-parents, à ses amis, à ses subalternes, aux magistrats à sa solde.

N’importe quel commentaire visant à dénoncer le sans-abrisme présumé des institutions judiciaires.

Sera déclaré coupable de conspiration.

Tout militant, sympathisant, militant, influent, objecteur de conscience, lanceur d’alerte qui fréquente le leader politique sénégalais le plus populaire et qui fait paniquer le chef de clan au pouvoir.

N’importe quel dirigeant politique très populaire qui se baigne dans les foules parmi les citoyens qui veulent mettre fin aux fossoyeurs de la république.

Il sera enfermé à la maison avec sa femme et ses enfants : N’importe quel dirigeant politique trop populaire, qui jette des foules spontanées partout où il passe, et qui rend le chef de clan jaloux au pouvoir.

Tout leader politique populaire qui n’entend pas perpétuer la corruption dans l’appareil judiciaire une fois élu:

Sera collé tout type de motifs, même les plus ridicules, pour le mettre en prison.

Il fera l’objet de peines qui le rendront inadmissible. Il verra ses dossiers judiciaires traités et ses déclarations de culpabilité prononcées selon le calendrier de l’élection.

Aucune de ses plaintes ne sera réglée, peu importe le nombre et la gravité. On l’accusera d’avoir volé un téléphone à un policier civil qui se fait passer pour un sympathisant de son parti.

On observera les assassinats de manifestants perpétrés par les milices du parti au pouvoir.

Les assassinats de manifestants perpétrés par des activistes politiques infiltrés au sein des forces de sécurité seront surveillés.

Le recrutement des milices sera bloqué, même s’ils sont vus en train de partir au siège du parti adverse.

** Tous ses appels à la mobilisation et à la résistance prononcés au cours des cinq dernières années seront qualifiés d’« appels à l’insurrection ».

Seront collés des dossiers de «Force Spéciale», «Commando», «Cocktail molotov» montés à partir de rien.

Verra les militants de son parti rassemblés les uns après les autres pour toutes sortes de bagatelles qui seront qualifiées d’appels à l’insurrection, comportement désordonné, participation à une démonstration non autorisée et autres prétextes semblables.

Voir ses militants ou sympathisants réprimés avec de vraies balles, avec des machettes, avec des barres de fer, avec des trèfles.

Ses cérémonies d’investiture seront interdites, même si nous devons expliquer cela de façon ridicule. Leurs requêtes de protestation seront interdites, même s’il y a des raisons ridicules de le faire.

Étant donné ce qui se passe au Sénégal depuis 2019, c’est à cela que ressemble le Code criminel, les magistrats entièrement soumis à Mr Macky Sall dans le but d’écarter par tous les moyens Monsieur Ousmane Sonko de la course présidentielle 2024 comme toutes les indications sont qu’il va les gagner, et qu’il n’entend pas laisser les fossoyeurs de la république continuer à s’enrichir en toute impunité.

Le ridicule ne tue pas, il est même devenu source de justice pénale sous Mr Macky Sall apparemment. À chaque mise en liberté de ses procureurs, à chacun des milliers d’arrestations de membres du Pastef ou de proches du Pastef, nous ne pouvons qu’être d’accord avec Bassirou Diomaye Faye, Judge Dème, à Ousmane Sonko, et à celui qui a dit que quand les brigands sont au pouvoir, la place des honnêtes citoyens est en prison.