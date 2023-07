Changement de Président au sein de l’Union internationale de la presse: Madiambal Diagne reprend le flambeau

Suite à la démission de Mme Anne-Cécile Robert de la présidence de l’UPF qu’elle dirigeait depuis juillet 2022, le 27 juillet dernier, en accord et en concertation avec le bureau international, et sur une décision unanime du bureau international, un nouveau Président a été choisi. Il s’agit de Madiambale Diagne.

À noter que Mme Anne-Cécile Robert demeure, conformément aux Statuts, membre du Comité international de l’organisation.

Ainsi, d’après le communiqué parvenu à Senego, « conformément à l’article 13 des Statuts et sur une décision unanime du bureau international« , une lettre officielle a été « immédiatement » adressée au président international honoraire, Madiambal Diagne, lui demandant de reprendre la direction de l’organisation, afin de mettre en œuvre tous les moyens « à même de lui assurer une sortie de la crise » et de sauver ainsi une association qui compte 73 ans d’existence et d’activités.

« Nous comptons sur votre grand professionnalisme et sur l’autorité incontestée dont vous bénéficiez auprès de nos partenaires internationaux, ainsi que sur votre engagement personnel, afin de remettre en marche l’association qui nous est chère« , disait notamment la lettre adressée à M. Diagne.

A cet effet, fidèle à son engagement de plusieurs années au profit de l’UPF et conscient du rôle crucial que sa décision pouvait avoir dans la vie de notre organisation, Madiambal Diagne a accepté de reprendre la tête de l’Union pour une durée qu’il « souhaite la plus courte possible« .

« Je suis conscient de l’immense responsabilité qui m’incombe et je suis prêt à m’investir pleinement pour relever ce défi« , a répondu Madiambal Diagne à cette invite.

L’Union internationale de la presse francophone continue ainsi ses activités et appelle toutes et tous ses membres et ami(e)s à y collaborer activement.