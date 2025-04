Célébration du 17 avril : Un tournant historique pour les Thiantacounes (Par  Magued Wade)

Le jeudi 17 avril 2025, les Thiantacounes ont célébré, comme à l’accoutumée et avec la ferveur qui les caractérise, la rencontre spirituelle entre leur guide Cheikh Béthio Thioune et son maître, Serigne Saliou Mbacké. Cet événement majeur du calendrier religieux mouride a une nouvelle fois été marqué par une mobilisation exceptionnelle des fidèles, illustrant la vitalité et l’engagement d’une communauté unie autour des enseignements de leur guide spirituel.

Au cœur de cette célébration, le traditionnel “Tchant”, symbole de communion et de générosité, s’est distingué par l’abondance et la qualité des repas , les célèbres Berndé offerts gracieusement aux participants. Ce geste, signature de la confrérie, incarne l’esprit de partage et de solidarité inscrit dans l’ADN des Thiantacounes.

Cette édition 2025 a néanmoins revêtu une dimension particulière. Elle marque la reconnaissance d’un travail de longue haleine mené sous la houlette de Sokhna Aïda Saliou Thioune, figure emblématique du mouvement. Sous son impulsion, la mise en place d’un Comité régional de développement (CRD) dédié à l’organisation de l’événement témoigne de l’implication croissante des autorités administratives et religieuses, gage de la reconnaissance institutionnelle d’un événement jusqu’ici parfois marginalisé.

La présence de délégations issues de plusieurs familles religieuses est également venue renforcer la légitimité spirituelle de cette manifestation, en soulignant la diversité et l’ouverture du mouvement.

L’engagement constant des Thiantacounes en faveur des plus démunis qu’il s’agisse des sans-abri, des pensionnaires de prisons ou des populations marginalisées a franchi les frontières. Le concept des Repas du Vendredi, porté par Sokhna Aïda, s’est internationalisé : de Dakar à Paris, de New York à l’Italie, et plus récemment à La Mecque durant le mois sacré de Ramadan, cette action sociale d’envergure fait rayonner les valeurs du Tchant à travers le monde.

Ainsi, le Tchant du 17 avril 2025 s’inscrit comme une étape clé dans la trajectoire des disciples de Cheikh Béthio Thioune, le Mouride Sâdikh, l’héritier spirituel de Borom Ndiapandal. Un moment fort, entre tradition et renouveau, qui affirme plus que jamais la dimension universelle de leur engagement religieux et social.

Mr Magued Wade