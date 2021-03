Recrutement de nervis par le PS : des militants demandent des comptes à Aminata MBENGUE NDIAYE

Le maire de Mermoz/ Sacré-Cœur a affirmé avoir « toutes les preuves de l’implication de la Direction du Parti socialiste dans le recrutement des nervis ». Suffisant pour pousser des socialistes à vouloir en savoir davantage.

Pour Ibrahima THIOUB, responsable du PS dans la commune de Malicounda, la secrétaire générale intérimaire du Parti Socialiste doit éclairer les militants sur de telles accusations. Il estime que « le nom du Parti socialiste a été sali dans ces pratiques qui n’ont rien à voir avec le socialisme ».

« J’ai entendu du maire Barthélemy DIAS qu’un responsable du Parti Socialiste aurait recruté des nervis durant les manifestations et que ces derniers sont logés à la maison du Parti Socialiste, ce qui est une accusation grave. Pour le respect des militants et militantes, la présidente Aminata MBENGUE NDIAYE, en tant que personne morale du parti, vous avez le devoir et l’obligation de nous éclairer sur cette histoire de nervis », dit-il dans un communiqué.

Pour rappel, les manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours ont vu la participation de nervis armés jusqu’aux dents pour s’en prendre aux protestataires. Serigne Mbaye THIAM est également pointé d’un doigt accusateur.