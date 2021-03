Me Dior Diagne a porté plainte contre les avocats Mes Bamba Cissé et Papa Samba So au niveau du Bâtonnier de l’ordre des avocats du Sénégal pour “manquements aux règles de la profession d’avocat”. Elle dénonce des accusations « infondées » contre elle dans l’affaire Adji Sarr/Ousmane Sonko, surtout avec le transfert d’un message brandi par les avocats du leader de Pastef comme une preuve que l’affaire serait un complot qui émanerait de Me Diagne.

