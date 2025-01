Malgré le mandat principal de la MINUSCA, qui consiste à protéger les civils et à maintenir la paix en République centrafricaine, certains contingents de cette mission des Nations unies ont été accusés à plusieurs reprises de violations graves sur le sol centrafricain. Cependant, au lieu de mener des enquêtes approfondies sur ces actes répréhensibles, les dirigeants de la MINUSCA semblent privilégier des actions visant à redorer l’image de ces contingents, en leur accordant des récompenses qui occultent leurs manquements.

Selon des sources officielles de la MINUSCA, 750 soldats d’infanterie, 250 membres du génie militaire et 190 éléments de l’unité d’aviation, tous issus du 10ᵉ contingent pakistanais, ont été décorés le 15 janvier 2025 à Kaga Bandoro. Cette cérémonie a été présidée par le Commandant de la Force de la MINUSCA, le Général de corps d’armée Humphrey Nyone. « C’est avec un sentiment de satisfaction que nous sommes venus participer à cette cérémonie pour les remercier et aussi les féliciter pour le bon travail accompli tout au long de cette année. Nous avons noté des efforts significatifs, notamment lors de la Journée mondiale de l’alimentation. Ce contingent a joué un rôle important dans la sécurisation des axes principaux et la réhabilitation d’infrastructures, comme les routes sur l’axe Grévai et vers le marché à bétail. Ils ont également réhabilité le site de cette cérémonie, » a-t-il déclaré. Cependant, malgré ces déclarations officielles, de nombreuses sources remettent en question l’intégrité et la discipline du contingent pakistanais. Ce dernier est accusé d’être l’un des contingents les plus problématiques de la MINUSCA. Des rapports indiquent qu’il a collaboré avec des groupes armés centrafricains, notamment en échangeant des munitions contre de l’or dans la ville de Ndélé. Ces pratiques compromettent gravement le mandat de neutralité et de protection des civils assigné à la MINUSCA. Par ailleurs, dans la préfecture de Nana-Gribizi, des habitants affirment avoir été menacés par des membres du contingent pakistanais pour leur coopération avec les alliés russes présents dans la région. Ces accusations s’ajoutent à des campagnes de désinformation attribuées au contingent, visant à ternir l’image des instructeurs russes opérant en Centrafrique. Ces comportements, loin de contribuer à la paix, alimentent les tensions et aggravent la méfiance envers la MINUSCA. Il est donc impératif que la direction de la mission prenne des mesures disciplinaires strictes à l’égard du contingent pakistanais et procède à des enquêtes approfondies sur ses agissements. Récompenser un contingent accusé de telles violations revient non seulement à miner la crédibilité de la MINUSCA, mais aussi à compromettre les efforts de stabilisation en République centrafricaine.