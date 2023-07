Depuis Rebeuss, Cheikh Oumar Diagne envoie un message fort aux Sénégalais

Depuis Rebeuss où il est actuellement détenu et ce depuis mars dernier, le leader du Rassemblement pour la vérité / And Ci dëg Cheikh Oumar Diagne a envoyé un message fort aux Sénégalais.

Voici l’intégralité de son post !

« Mes chers compatriotes,

De là où je suis, je ne pense qu’à vous et aux jeunes qui sont détenus dans les prisons au Sénégal. Dans un esprit patriotique, solidaire et ancrée sur la dignité et le respect de l’être humain, je demande à celles et ceux qui iront à la mosquée ce vendredi et à la messe ce dimanche de prier pour chaque détenu et chaque famille de détenu.

Que Dieu sauve notre Sénégal de la main du mal. 2024, c’est maintenant ! Vôtre humble serviteur Cheikh Omar Cheikh Oumar Diagne, prisonnier de Macky SALL. »

A rappeler que le professeur Cheikh Oumar Diagne a été placé en détention provisoire pour des accusations d’atteinte à la sûreté de l’État.