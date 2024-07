Le Mouvement Vision Citoyenne émet des réserves par rapport au procès en appel des détenus, René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian, le 24 juillet prochain, dans l’affaire Boffa-Bayotte. « Les inculpés ne sont ni convaincus de la neutralité, ni de l’intégrité des magistrats à cause de leur proximité avec ceux qui les avaient jugés », a défendu Madia Diop Sané.

Suivant la déclaration du Mouvement Vision Citoyenne, si des juges ou magistrats du Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ziguinchor sont choisis pour ce procès en appel, le combat est perdu d’avance.

Cette prise de position fait suite à la séance de présentation d’avant procès, du journaliste René Capain Bassène et de Oumar Ampoye Bodian, le 18 juillet. Pour ce procès en appel, seuls les détenus René Capain Bassène et Oumar Ampoye Bodian qui vont se présenter à la barre le 24 juillet prochain. César Atoute Badiate demeure toujours en contumace révèle Madia Diop Sané, citant une source judiciaire.

En attendant le verdict, le Mouvement Vision Citoyenne tient l’opinion nationale et internationale à témoin. Il exige une transparence du procès en appel du 24 juillet dans cette affaire de la tuerie de Boffa-Bayotte. Madia et Cie espèrent que le droit sera dit ce jour et que les véritables coupables seront arrêtés et les innocents seront libérés.