Avec le lancement de la collecte des parrainages qui arrive à grands pas, les états-majors seront obligés de presser le pas.

Inédit. À environ sept mois de l’élection présidentielle, moins de deux mois au plus du début des parrainages, pas mal d’incertitudes planent sur les partis politiques et leurs potentiels candidats.

En effet, selon la loi électorale, la période de collecte des parrainages doit être ouverte 180 jours au plus tard avant la date du scrutin, à la date de publication du montant du cautionnement. Elle doit débuter après la publication et la mise à disposition du modèle de fiche de collecte et se poursuit jusqu’à la date limite de dépôt des candidatures.

Si l’on tient compte de la date de l’élection fixée le 25 février 2024, la collecte des parrainages doit être lancée au plus tard vers le 28 aout, rapporte Enquête. Elle devra se poursuivre jusqu’à la date prévue pour le dépôt des candidatures au greffe du Conseil constitutionnel, c’est-à-dire 75 jours au plus et 60 jours au moins avant le scrutin. Ce sera entre le 11 et le 26 décembre.

Une chose est sûre : le 28 aout au plus tard, à l’occasion du retrait des formulaires pour le parrainage, les choses vont se préciser.

En effet, pour participer à la Présidentielle, il faut nécessairement se déclarer pour retirer le formulaire. Autrement dit, si Pastef doit, par exemple, avoir un plan B nommé Bassirou Diomaye ou Birame Soulèye, ce sera l’occasion ou jamais de le dévoiler. Autrement, dans le cas où Ousmane SONKO voit sa candidature rejetée, au moment où le Conseil constitutionnel se prononcera, 35 jours avant le scrutin, le parti n’aura pas de candidat. Il lui restera soit la stratégie du PDS en 2019 : le boycott, soit celle de Taxawu qui avait pris la décision de soutenir la candidature d’Idrissa SECK.

Selon nombre d’observateurs, la plupart des partis satellites qui s’agitent dans Yewwi et au-delà espèrent justement tirer les dividendes de ce soutien au leader de Pastef, dans le cas où il serait absent de la Présidentielle.

En plus du nom des potentiels candidats et autres plans B qui pourraient être dévoilés à la date de lancement des parrainages, il y a également les noms des coalitions et leurs couleurs qui vont être connus à la même date.

Du côté du gouvernement, la course contre la montre a déjà été engagée. Pas plus tard avant-hier en Conseil des ministres, il a été examiné et adopté un ensemble de textes en direction de la prochaine Présidentielle, conformément aux conclusions du Dialogue national.