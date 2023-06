La première réaction de Macky Sall, après les 16 décès survenus durant les manifestations

Le Sénégal a encore connu des journées de violence de pillage et d’agression sans précédent durant les manifestations, après le jugement de Sweet Beauty, Ousmane Sonko, chef du parti Pastef, est condamné à deux ans de prison. Ce mercredi, à l’occasion du Conseil des ministres, le Président de la République a vivement condamné les attentats contre l’Etat et la République. Macky Sall réaffirme son attachement à la protection de la nation.

La fureur de Macky Sall

Le Président de la République a fermement condamné ces attaques très graves contre l’État, la République et ses institutions et la nation sénégalaise par la violence humaine, des actes de destruction contre les actifs publics et privés et les cyberattaques contre les sites stratégiques du gouvernement et les services publics essentiels, dont l’objectif était indubitablement de semer la terreur et de mettre notre pays en attente, lit un communiqué de presse.

La détermination du gouvernement

Le Chef de l’État a rappelé au Gouvernement la nécessité de protéger notre République et de conserver notre nation, face à des attentats qui sont devenus récurrents et aux multiples facettes visant à paralyser notre économie, le Sénégal, qui reste avant tout un grand pays démocratique.

Sauvegarde de la Nation

Face à l’immensité des faits, le Président de la République a réitéré sa détermination à protéger la Nation, l’État, la République, ses valeurs et ses fondements. Il a ordonné l’ouverture immédiate et systématique d’enquêtes judiciaires pour faire connaître les responsabilités associées à ces événements.

Les condolèances

Macky Sall a saisi l’occasion de présenter ses plus sincères condoléances au pays et les familles des victimes, en les assurant du soutien et de la présence de l’Etat à leurs côtés. Le Président de la République a également souhaité un prompt rétablissement aux civils blessés, à la police et à la gendarmerie.

La réparation

Compte tenu de la situation, le Président de la République a demandé au Gouvernement d’élaborer un mémorandum global sur les décès, actes de vandalisme et de méfiance à l’égard de l’État perpétrés dans le cadre de ces manifestations.

Force à nos forces de Défense

Le Chef de l’État en a profité pour saluer le remarquable professionnalisme et la posture républicaine efficace des forces de défense et de sécurité qui ont permis de maitriser, malgré tout, la violence inédite des attaques malveillantes, et pour arrêter les actes de vandalisme et de banditisme majeur trouvé.

Evaluation

Le Président de la République a également appelé le Gouvernement à agir ainsi une évaluation complète des pertes économiques et des dommages à la propriété afin d’obtenir une évaluation précise des dommages subis.

Assurance accordée aux étrangers.

Le Chef de l’Etat a surtout voulu rassurer nos compatriotes et clients étrangers qui vivent parmi nous, relative aux mesures prises en vue d’assurer la stabilité du pays et la sécurité des personnes et des biens.

En outre, le Président de la République a invité le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires aider les familles des victimes, ainsi que les particuliers et les entités qui ont subi des torts.