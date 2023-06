Mercato : Abdou Diallo est de retour au PSG

Abdou Diallo est de retour en France après avoir été prêté à RB Leipzig par le Paris Saint-Germain à l’été 2022. Voilà ce que le club allemand a annoncé dans les médias sociaux.

Abdou Diallo traverse une saison de contrastes après avoir été prêté au RB Leipzig cette saison pour trouver le temps de jouer. Le défenseur de l’équipe nationale sénégalaise s’est blessé au genou et n’est plus disponible depuis plus de 3 mois depuis janvier. Depuis, il n’a joué qu’une demi-heure en 2023. Comme on pouvait s’y attendre, RB Leipzig a annoncé ce jeudi que le joueur retournera au PSG cet été.

Abdou Diallo a effectué 15 apparitions au maillot RB Leipzig, 8 en Bundesliga, 5 en Ligue des Champions et 2 en DFB-Pokal. Dans le match à domicile contre le BSC de Hertha, Abdou Diallo a aussi marqué pour notre club ! Merci de cette année ensemble et de ton engagement, Abdou ! Ce qu’il y a de mieux pour vous », a posté le club allemand sur son compte Twitter.