Au retour du président Macky SALL de la ville sainte de Touba MBACKE, une forte polémique s’est installée suite à son entrevu avec le Khalife des Mourides, Serigne Mountakha MBACKE. Des suspicions sont notées de tout bords à cause du silence du président Macky SALL suite à toutes ces violentes manifestations après le verdict du leader du parti PASTEF les patriotes, lors de son procès contre la dame Adji SARR.

Ce jeudi 09 mai 2023, correspondant au Magal de Darou Salam, le leader de la coalition « Geum Sa bopp» et membre de la plate-forme des forces vives du Sénégal (F24) sera à Touba pour certainement rencontrer le Khalife général des mourides et lui apporter toutes les preuves nécessaires sur les violentes manifestations qui se sont déroulées dans plusieurs parties du pays et plus principalement à Dakar et Ziguinchor.

Dans une lancée de son programme «Tib tankou Macky», Bougane GUEYE Dany reste constant et ne recule devant rien pour la manifestation de la vérité en toute circonstance avec une idéologie politique antisystème.

À suivre….