Politique: Le premier ministre Ousmane Sonko attendu en Gambie le...

Le Forum, prévu pour se dérouler sur deux jours (du 19 au 20 décembre 2024), au Centre International des Congrès Dawda Jawara de Banjul, vise à renforcer les liens entre les deux pays voisins et à promouvoir le commerce, l’investissement, améliorant en sus, le Protocole de la CEDEAO sur le commerce, la libre circulation des personnes, des biens et des services dans la sous-région.

Il facilite également le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre l’Agence de promotion des investissements et des exportations de Gambie (GIEPA) et l’Agence de promotion des investissements du Sénégal (APIX).

Le premier Forum s’est déroulé à Dakar en octobre 2023

Lors de ce grand rendez-vous, placé sous le thème : « Harmonisation d’un environnement des affaires plus convivial », il y a aura des tables rondes et un dîner de gala culturel, après la cérémonie de clôture le 20 décembre prochain. Rappelons que le premier Forum s’est déroulé à Dakar au Sénégal en octobre dernier. Si le participation du Premier ministre sénégalais est confirmée, ce sera alors sa première visite officielle en Gambie. Le président Diomaye Faye s’est déjà rendu à deux reprises à Banjul.