Pastef Keur Massar : Dr Seydou Diallo envoyé en prison

Le Dr Seydou Diallo, professeur d’immunologie, est envoyé en prison mardi par le juge du deuxième cabinet du tribunal de Pikine-Guédiawaye.

Le Coordonnateur de Pastef à Keur Massar a été placé sous mandat de dépôt, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, participation à mouvement insurrectionnel, actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à causer des troubles politiques graves mais aussi provocation directe d’un attroupement armé.

Dans ladite localité, de nombreux patriotes ont été aussi arrêtés et mis en prison. En mars dernier, Dr Diallo a fait l’objet de cinq jours de garde à vue, avant d’être libéré. Cinq jours, disait-il, qui ont « renforcé ses croyances et sa recherche de justice et d’équité ».