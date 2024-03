Agression de Maimouna Ndour : La journaliste Bineta Diallo allerte aussi pour sa sécurité

La patronne de la 7TV, Maimouna Ndour Faye, a été sauvagement agressée hier devant sa maison, après son émission avec Farba Ngom. Aussitôt informée, sa consœur Bineta Diallo s’est présentée ce matin dans les locaux de la 7TV pour marquer sa solidarité.

Interrogée par nos confrères de RFM, l’ex-journaliste de TFM a d’abord condamné cet acte qu’elle juge ignoble avant de plaider pour une presse libre au Sénégal. Profitant de l’occasion, Bineta Diallo alerte aussi sur sa sécurité.

Elle affirme être victime de menaces et craint pour sa sécurité. « Chaque jour, je suis menacée, moi aussi. On m’envoie des messages pour me dire : ‘Je connais là où vous habitez.’ On nous insulte tous les matins et personne n’a jamais rien dit et tout le monde a vu. Il faut arrêter cette fumisterie qui existe dans la presse », fulmine-t-elle sur RFM.