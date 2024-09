Parlement CEDEAO: Guy Marius Sagna annonce une très mauvaise nouvelle

La transmission en direct des sessions du parlement de la CEDEAO est suspendue par la présidente de l’institution.



Selon Guy Marius Sagna, « elle a affirmé que parce qu’on lui a dit que ‘’le parlement de la CEDEAO est le parlement où l’on se boxe’’, le bureau du parlement de la CEDEAO a décidé l’arrêt de la retransmission en direct des séances du parlement ».

En effet, le député estime que le bureau devait demander à celle qui “boxe” de ne plus boxer. « Le bureau préfère – fausse solution à un vrai problème – arrêter la retransmission en direct des séances du parlement de la CEDEAO», a-t-il affirmé.

En réalité dit-il, «c’est juste un prétexte fallacieux du bureau du parlement pour que de l’intérieur de la CEDEAO que ne résonne surtout pas un discours anti-impérialiste et démocratique qui puisse blesser les âmes de valets et de laquais du néocolonialisme de la majorité des chefs d’État de la CEDEAO ».

Guy Marius Sagna souligne que « le parlement de la CEDEAO semble appartenir au bureau qui est au service du syndicat des Chefs d’État garçons de course de l’impérialisme. Voilà pourquoi les peuples parlent de “CEDEAO des chefs d’État” à remplacer très vite par une CEDEAO des peuples ».

C’est pour cette raison qu’il note que : « la lutte doit et va continuer à l’intérieur comme à l’extérieur de la CEDEAO pour que le syndicat des chefs d’État lève son genou du cou du parlement de la CEDEAO. Ensemble nous vaincrons ! Une autre Afrique de l’Ouest est nécessaire. Une autre Afrique de l’Ouest est possible. Une Afrique de l’Ouest souveraine, unie, juste, prospère et démocratique ».