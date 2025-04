S’il y a une institution judiciaire que les journalistes d’investigation de Kéwoulo ont bien surveillé ce jour, c’est la Division des Investigations criminelles. Cette unité qui regroupe la crème de la police a eu le privilège de recevoir Mansour Faye, le tout-puissant dernier ministre des transports de son illustre beau-frère, l’ancien président du Sénégal. Et nos reporters planqués devant la rue Carde comme dans les parages du palais de justice, siège du bureau des Affaires générales de la DIC n’ont pas chômé.

Selon les premiers éléments recoupés par notre rédaction, de nombreuses personnes ont, ce soir, été privées de liberté. Et ce n’est que le début d’un cauchemar que leur ont promis les actuels tenants du pouvoir. A l’issue de leur face à face avec les enquêteurs de la police judiciaire, les nommés Souleymane Ba, Mamadou Sène, Ndary Touré, Bassirou Fall, Fatou Faty, Djibril Kane, Samba Fall, Mamadou Mountaga Ba, Mouhamadou Sène, Alimatou Sadiya Guèye, Mamadou Ngom Niang, Baba Hamdy et Abdou Aziz Mbaye -le communicateur traditionnel et employé de TFM- ont été arrêtés.

Tout ce beau monde est poursuivi pour détournement de fonds publics et vont passer la nuit en détention. Si le sort de l’As de cœur de ce groupe de présumés “délinquants financiers” n’est pas encore connu, Kéwoulo a appris que les autres ont reçu la notification de leur garde à vue. Ils pourraient tous, demain, rejoindre le parquet du pool judiciaire financier (PJF) si toutes les informations demandées à l’enquête préliminaire sont données. Comme l’avait promis le Premier ministre Ousmane Sonko, “toutes les personnes qui ont pris des deniers publics vont les rendre jusqu’au dernier centime.“