Pape Guèye sur le départ de Aliou Cissé : ‘’Si j’avais un mot à lui dire, ce serait...’’

Le départ d’Aliou Cissé du banc des Lions, à la veille de la double confrontation contre le Malawi, en éliminatoires de la Can Maroc-2025, continue de susciter des réactions de la part de ses anciens protégés de la Tanière. Après plusieurs cadres, c’est au tour de Pape Guèye de se prononcer sur cette affaire.



‘’Ce n’était pas facile pour le groupe, surtout après le départ du coach. Il y a eu un changement d’état d’esprit, un peu de tristesse, car on ne s’y attendait pas, après tout ce que le coach avait fait pour la sélection. Mais Pape Thiaw a su nous parler, nous motiver et l’objectif a été atteint : deux matchs, deux victoires et une qualification’’, a fait savoir le milieu de terrain des Lions sur Canal+. Des propos repris par wiwsport.

‘’Si j’avais un mot à lui dire, ce serait simplement de le remercier. Il a su créer un groupe où tout le monde se sentait bien, des anciens aux plus jeunes. Moi-même, quand je suis arrivé, j’ai été accueilli dans cette famille et je m’y sens de mieux en mieux. Il a le respect de tous les Sénégalais’’, ajoute-t-il.

Le joueur de Villareal est aussi revenu sur l’intérim assuré par Pape Thiaw. ‘’Pape Thiaw faisait déjà partie du staff de Cissé. C’est une continuité dans ce qu’il nous demandait : la rigueur, la discipline et de tout donner pour le pays. Nous sommes conscients que lorsque nous sommes en sélection, c’est pour le Sénégal que l’on se bat’’, confie-t-il.