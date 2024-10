Lat Mingué : Le mouvement le MONDE de Dr Boubacar Sy rejoint le Pastef

Le parti présidentiel enregistre un nouvel allié dans le département de Kaolack. Pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, le Mouvement national pour la démocratie et l’équité (MONDE) du Dr Boubacar Sy, par ailleurs responsable politique dans la commune de Lat Mingué, vient de déclarer son soutien au Pastef.

Un choix fait, à l’en croire, après mûre réflexion. “Le mouvement le MONDE (Mouvement national pour la démocratie et l’équité), après une large concertation, tient à exprimer son soutien sans réserve au Pastef dans le cadre des prochaines Législatives du 17 novembre 2024. Notre décision de soutenir ce parti s’inscrit dans la volonté de voir émerger un leadership capable de répondre aux véritables aspirations du peuple sénégalais. Le Pastef, par son engagement à travers le référentiel, la Vision Horizon 2050 pour la justice sociale, la transparence et l’éthique en politique, représente une force de changement incontournable pour l’avenir du pays”, s’est expliqué le Dr Sy.

C’est ainsi qu’il invite tous ses militants et sympathisants pour le triomphe du camp présidentiel au soir du 17 novembre 2024. “Nous croyons qu’une large victoire de la mouvance présidentielle, soutenue par Pastef, sera déterminante pour approfondir les réformes nécessaires à une meilleure gouvernance et à une plus grande justice sociale”, lit-on dans le communiqué transmis à Seneweb.