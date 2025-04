Revue presse Sénégal : Entre pilotage politique affirmé, justice en effervescence et résilience sociétale

Dans cette revue de presse, en ce mardi15 Avril 2025 nous explorons ensemble les sujets brûlants, les enjeux majeurs et les révélations inédites qui rythment l'actualité sénégalaise.

Politique et Gouvernance

Ousmane Sonko omniprésent : De nombreuses Unes (Sud Quotidien, Quotidien, Le Républicain, Yoor-Yoor, Tribune, etc.) se concentrent sur ses discours et annonces politiques. Il fixe sa ligne, défend sa gouvernance, prône la « tolérance zéro », et répond à ses détracteurs.

Tensions politiques : Tribune, L’Info et Le Républicain évoquent des attaques verbales et des clivages avec l’opposition. Grand Panel dénonce des injustices sous-jacentes.

Réformes et communication gouvernementale : POP et L’AS mettent en avant les promesses du Premier ministre en matière de discipline budgétaire et de gouvernance.

L’espace politique sénégalais reste marqué par la forte présence du chef du gouvernement dans les médias, illustrant une volonté de cadrage narratif et de légitimation du pouvoir en place. Toutefois, la résonance critique de l’opposition et d’une partie de la presse démontre un pluralisme politique toujours actif, malgré des tensions visibles.

Justice et Enquêtes

Une justice sous tension : EnQuête titre sur “La machine judiciaire s’emballe”, évoquant une accélération des procédures. DirectNews s’interroge sur la posture du Garde des Sceaux.

Procès médiatisés : Les Echos et Source A parlent d’un « procès de l’horreur » et d’une « rue publique judiciaire » très exposée.

Affaires sensibles : L’Obs, Source A et Tribune évoquent des révélations troublantes, des arrestations, et des remous au ministère de la Santé.

Le traitement médiatique des affaires judiciaires révèle une justice en mouvement mais également sous pression. L’emballement de certaines procédures, conjugué à la judiciarisation de débats publics, soulève des interrogations légitimes sur l’indépendance et la sérénité des institutions juridictionnelles.

Société

Injustices sociales : Grand Panel dénonce les inégalités à travers “les chiffres”, avec un focus sur la précarité.

Santé et emploi : L’Obs évoque la chute des masques, symbolisant un scandale dans le secteur sanitaire. L’As signale 16 000 pertes d’emploi.

Opinion publique en éveil : La virulence de certains titres (Source A, DirectNews) traduit un climat de méfiance et de fatigue sociale.

Les enjeux sociaux apparaissent en filigrane d’une actualité dominée par le politique. Les titres pointent une société en quête de justice sociale, de sécurité et de confiance envers les autorités, dans un climat où les scandales sanitaires et les pertes d’emploi exacerbent la vulnérabilité collective.

Sports

Football à l’honneur : La presse sportive (Point Actu Sport, Record, Rewmi Sports) revient sur les performances des clubs sénégalais, notamment Génération Foot, Jaraaf, et l’équipe nationale U20.

Internationaux et diaspora : Les clubs européens (PSG, Aston Villa, Valladolid) sont aussi suivis, et les Sénégalais évoluant à l’étranger sont mis en avant.

Le sport demeure un refuge d’unité et de fierté nationale. Les performances des jeunes Lions et des clubs sénégalais rappellent l’importance du sport comme vecteur d’espoir et de cohésion, dans un contexte marqué par de nombreuses incertitudes.

Merci d'avoir suivi cette Revue de Presse avec nous