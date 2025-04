La Domination Monétaire Américaine : Un ordre inébranlable malgré les paradoxes et les stratégies de résilience Mondiale. (Par les Dr . Seydina Oumar Seye & Dr. Seydou Bocoum)

L’Hégémonie du Dollar dans un Monde en Mutation. En dépit des paradoxes économiques, des crises financières et des stratégies de diversification monétaire, le dollar américain demeure la pierre angulaire du système financier international.

Le paradoxe de Triffin , qui souligne l’incompatibilité entre le rôle du dollar comme monnaie de réserve mondiale et la stabilité économique interne des États-Unis, n’a pas entamé sa suprématie. Pourtant, cette domination impose aux autres nations, en particulier aux économies émergentes et aux unions monétaires comme l’UEMOA (Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine), des stratégies de résilience économiques, politiques et monétaires complexes.

Cette contribution explore comment, malgré les doctrines contradictoires et les prédictions alarmistes, les États-Unis conservent leur position dominante, forçant le reste du monde à s’adapter. Il analyse également les implications pour les chercheurs, les décideurs politiques et les institutions internationales, qui doivent repenser les mécanismes de négociation commerciale pour éviter le scénario perdant-perdant des guerres commerciales.

Le Paradoxe de Triffin et la Doctrine Miran : Deux Faces d’une Même Pièce

Le Paradoxe de Triffin : Une Contradiction Structurelle

Le paradoxe de Triffin, formulé par l’économiste Robert Triffin dans les années 1960, met en lumière une contradiction fondamentale :

Pour fournir des liquidités mondiales, les États-Unis doivent maintenir des déficits commerciaux, alimentant ainsi la demande en dollars.

Mais ces déficits affaiblissent à long terme la confiance dans le dollar, menaçant sa stabilité et sa position dominante .

Ce dilemme a été exacerbé après l’abandon de l’étalon-or en 1971 (le “Nixon Shock”), transformant le dollar en une monnaie fiduciaire tout en maintenant son statut de référence mondiale .

La Doctrine Miran : Une Tentative de Réconciliation

Sous l’administration Trump, la doctrine Miran* a émergé comme une réponse protectionniste au paradoxe de Triffin :

Réduction des déficits commerciaux via des tarifs douaniers agressifs (ex. : droits de douane sur les produits chinois).

Réindustrialisation pour limiter la dépendance aux importations.

Priorité à la souveraineté économique, même au détriment de la stabilité mondiale .

Cependant, cette approche n’a pas fondamentalement remis en cause la domination du dollar. Au contraire, elle a renforcé l’idée que les États-Unis peuvent imposer leurs règles sans subir de conséquences systémiques majeures*.

La Résilience du Dollar : Pourquoi Aucune Alternative N’a Emergé

L’Exorbitant Privilège” et ses Avantages

Les États-Unis bénéficient de ce que Valéry Giscard d’Estaing appelait le “privilège exorbitant”:

Le dollar représente 60% des réserves mondiales de change* (contre ~20% pour l’euro et moins de 3% pour le yuan) .

Les pays doivent accumuler des dollars pour le commerce international*, ce qui permet aux États-Unis de financer leur dette à moindre coût.

Les sanctions économiques américaines* (ex. : exclusion du système SWIFT) renforcent la dépendance mondiale au dollar .

L’Échec des Tentatives de Dé-Dollarisation

Malgré les discours sur la “dé-dollarisation”, aucune alternative crédible n’a émergé :

L’euro reste limité par les divergences économiques au sein de la zone euro.

Le yuan chinois manque de convertibilité et de confiance des marchés.

Les cryptomonnaies et les DTS (Droits de Tirage Spéciaux du FMI) ne constituent pas des alternatives viables à court terme .

Même les pays comme la Chine et la Russie, qui critiquent l’hégémonie du dollar, continuent de l’utiliser massivement dans leurs transactions internationales .

Stratégies de Résilience des Autres Économies : L’Exemple de l’UEMOA*

L’UEMOA Face à la Domination du Dollar*

La zone UEMOA, avec son ancrage à l’euro via le Franc CFA (devenu l’Eco), est doublement vulnérable :

Dépendance aux exportations de matières premières** (cacao, coton, pétrole), libellées en dollars.

Faible diversification économique*, la rendant sensible aux fluctuations du dollar et aux politiques monétaires américaines .

Mesures d’Adaptation

Pour atténuer ces risques, l’UEMOA pourrait :

Diversifier ses réserves de change* (moins de dollars, plus d’euros, d’or).

Renforcer l’intégration régionale** (ZLECAf) pour réduire la dépendance aux marchés extérieurs.

Adopter une politique monétaire plus flexible* pour absorber les chocs externes .

Cependant, ces mesures restent insuffisantes face à la puissance structurelle du dollar.

Implications Géopolitiques : Vers un Commerce International Plus Équitable ?

La Guerre Commerciale : Un Jeu Perdant-Perdant

Les mesures protectionnistes de Trump (tarifs douaniers, restrictions technologiques) ont montré leurs limites :

Ralentissement de la croissance mondiale (effets négatifs sur les chaînes d’approvisionnement).

Inflation importée dans les pays dépendants des importations américaines .

Le Rôle des Chercheurs et Décideurs

Les économistes et les institutions internationales doivent :

Promouvoir des mécanismes multilatéraux (réforme de l’OMC, renforcement des DTS).

Encourager les accords régionaux pour réduire la dépendance au dollar.

Influencer les politiques monétaires globales vers plus d’équité .

En conclusion : Un Ordre Monétaire à Réinventer

La domination du dollar n’est pas près de disparaître, mais elle n’est pas non plus tenable à long terme sans réformes profondes. Les États-Unis continueront à dicter les règles du jeu monétaire, mais les autres nations doivent développer des stratégies de résilience plus audacieuses.

La solution ne réside pas dans une guerre commerciale stérile, mais dans *une refonte des institutions financières internationales* et une meilleure coordination entre les économies émergentes. Sans cela, le paradoxe de Triffin continuera à miner la stabilité économique mondiale, tandis que les États-Unis resteront *au sommet de la pyramide monétaire**, quoi qu’il advienne.

Dr. Seydou Bocoum & Dr. Seydina Oumar Seye

Experts en Économie Monétaire et Géopolitique Financière

Sources :

Sikafinance (UEMOA, masse monétaire)

– Dunham & Co. (Triffin’s Dilemma)

– Wikipedia (Triffin dilemma)

– Capital Group (Croissance américaine en 2025)

– Trésor français (Réforme UEMOA-France)

– GBFianceMag (Doctrine Miran).