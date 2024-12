‘Faux Chiffres’ : la Cour des Comptes reporte son rapport jusqu’au 31 décembre

La question des comptes publics est à nouveau sous les projecteurs, notamment à travers la publication très attendue du rapport de la Cour des comptes. Le journal Le Quotidien révèle que, bien que le rapport devait initialement être publié ce mardi 24 décembre, sa diffusion a été retardée et est désormais prévue pour le 31 décembre.

Ce report, selon le journal, intervient à la demande du gouvernement afin de ne pas interférer avec la Déclaration de Politique Générale du Premier ministre Ousmane Sonko, prévue pour le vendredi 27 décembre.

Le travail de certification des finances publiques, un processus crucial, a été confié à la Cour des comptes après les graves accusations de falsification des comptes publics portées par le nouveau pouvoir contre l’administration précédente. Ces accusations ont marqué un tournant dans la gestion des finances publiques du Sénégal, et le rapport attendu est perçu comme une étape décisive pour le gouvernement actuel, notamment à la lumière des allégations qui ont secoué le régime de l’ex-président Macky Sall.

Le report de cette publication, bien que tactique, souligne l’importance politique et symbolique de ce document. Le Quotidien considère que le Rapport sur l’exécution des lois de finances (RELF) 2023 marquera un tournant majeur pour l’administration actuelle, offrant à la fois une occasion de renforcer la crédibilité de la gestion des finances publiques et de répondre aux interrogations persistantes concernant la transparence et la rigueur budgétaire du précédent régime.