La campagne électorale pour les législatives anticipées du 17 novembre 2024 a été lancée avec ferveur par Ousmane Sonko, tête de liste de PASTEF. Sonko a entamé sa tournée électorale par une caravane dynamique, parcourant les villes périphériques de Dakar telles que Bambylor, Sangalkam, Diender Noto, et Tivaouane, pour conclure par un grand meeting à Thiès, dans la résidence de Birame Souleye Diop, en compagnie d’Amadou Ba, tête de liste départementale et ancien mandataire de la coalition Diomaye Président lors de la dernière présidentielle. La caravane poursuivra ensuite son itinéraire vers Mbour.

Dans son discours à Thiès, Sonko a appelé à une opposition constructive, soulignant l’importance de débats politiques sains pour renforcer la gouvernance démocratique. Il a encouragé ses adversaires à éviter les attaques personnelles, qu’il considère inutiles et nuisibles au progrès. “Rien n’est encore décidé. Nous devons nous concentrer sur les enjeux réels et éviter les confrontations stériles,” a-t-il déclaré.

Sonko a exhorté ses militants et sympathisants à voter massivement pour la liste de PASTEF, qu’il voit comme un gage de gouvernance paisible et efficace. Il a aussi dénoncé les tentatives de certains opposants de discréditer son parti en manipulant les frustrations des jeunes face à l’emploi. Répondant aux critiques, il a expliqué que les sept premiers mois de son mandat ont été consacrés à un audit de l’État, pour établir les bases d’un développement durable et renforcer la souveraineté nationale.

Il a détaillé sa politique de développement axée sur la création de pôles économiques territoriaux pour réduire les inégalités régionales. À Thiès, Sonko a dénoncé certaines entreprises implantées dans la région qui échappent aux impôts et aux redevances fiscales, promettant la fin de ces pratiques. “Tous les contrats seront renégociés pour garantir que les ressources de la région bénéficient directement aux populations locales,” a-t-il affirmé. Une commission dédiée à la révision des contrats a déjà été mise en place pour superviser ce processus.

En complément, Sonko a pointé du doigt les Industries Chimiques du Sénégal (ICS), accusant l’entreprise de bénéficier de quatre conventions avec l’État mais de n’avoir payé aucun impôt depuis quatre ans, accumulant une dette fiscale de 191 milliards de francs CFA. “Cette situation est inacceptable,” a-t-il déclaré, promettant de prendre des mesures pour que ces dettes soient recouvrées dans l’intérêt des Sénégalais.

À chaque étape de la caravane, une foule impressionnante a accueilli Ousmane Sonko, témoignant d’un engouement populaire fort pour le leader de PASTEF et ses promesses de transformation pour le Sénégal.