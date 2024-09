ONU: Macky Sall nommé à un nouveau poste

Macky Sall, ancien président du Sénégal, a récemment été nommé président du Global Center on Adaptation (GCA), une institution internationale dédiée à l’adaptation face aux effets du changement climatique. C’est via ses réseaux sociaux qu’il a lui-même annoncé cette nouvelle, précisant que cette nomination a eu lieu lors de la 79e Assemblée générale des Nations Unies. Étaient présents à cette occasion 14 chefs d’État ainsi que 45 autres représentants.

Dans son message, Macky Sall a exprimé son honneur et son enthousiasme à l’idée de prendre la suite de Ban Ki-moon, l’ancien secrétaire général de l’ONU, qui occupera dès janvier 2025 le rôle de président honoraire du GCA. Il a également rendu hommage au travail de son prédécesseur tout en manifestant sa volonté de collaborer avec l’équipe en place, notamment le professeur Patrick V. Verkooijen, afin de s’attaquer aux défis climatiques globaux.

Le GCA joue un rôle crucial dans l’adaptation aux changements climatiques à travers le monde. Son action consiste à promouvoir des solutions innovantes et à mobiliser les ressources nécessaires pour aider les communautés, les économies et les infrastructures à faire face aux impacts grandissants du réchauffement climatique. L’organisation se concentre sur des secteurs variés comme l’agriculture, l’eau, l’énergie, les infrastructures et la réduction des risques liés aux catastrophes naturelles. En collaborant avec des gouvernements, des ONG, des entreprises et des institutions financières, le GCA œuvre particulièrement à soutenir les régions les plus vulnérables.

Cette nouvelle fonction internationale s’ajoute à un autre rôle diplomatique que Macky Sall occupe actuellement. En effet, il est toujours envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète (4P), un poste à caractère diplomatique créé sous l’impulsion du président français Emmanuel Macron. Ce mandat avait été confié à Macky Sall alors qu’il était encore à la tête du Sénégal, mais il n’a pris ses fonctions qu’après avoir quitté son poste de chef de l’État.