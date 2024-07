Occupation illégale de logements sociaux: Après Lac Rose, la vague ”Oubi Deuk” déferle sur Keur Massar avec…

L’accès au logement est une hantise pour bon nombre de Sénégalais. Ces derniers jours, des pères et mères de famille désemparés, sont allés occuper de manière illégale des logements sociaux construits par l’État dans le cadre du programme des 100 000 logements. Ceci, en prônant le slogan ”Oubi Deuk”.

Après Lac Rose où des non ayants droit ont occupé la cité Marième Faye Sall, c’est au tour de Keur Massar d’accueillir la vague ”Oubi Deuk”. Sur les ondes de la Rfm, le porte-parole des victimes des inondations de 2005 a fait savoir que depuis jeudi dernier, des familles occupent de façon illégale les logements sociaux en construction destinés aux sinistrés des inondations de 2005 sur le site du Plan Jaxaay (Keur Massar).

« Avant-hier c’était le ‘’Oubi Deuk’’ au Lac Rose et aujourd’hui, on se lève et on voit que nos logements ont été occupés par des inconnus. On est allé voir la police et le sous-préfet de Jaxaay, mais rien », a fustigé El Hadj Kanouté, porte-parole du collectif des sinistrés des inondations de 2005 du Plan Jaxaay sur les ondes de la Rfm.

Toutefois, les sinistrés invitent les autorités à déloger ces occupants illégaux avant qu’ils ne prennent le combat en main.

« Il faut qu’ils sortent parce que ces logements appartiennent aux 386 familles victimes des inondations de 2005 à Pikine et à Guédiawaye qui peinent toujours à y accéder. Vous imaginez depuis 2005, nous courons derrière nos logements et en 2024 les travaux de ces logements ne sont pas encore achevés. Nous sommes au bout de notre patience. Si l’État ne fait rien, nous allons nous-mêmes faire sortir ces occupants illégaux de nos demeures », laisse entendre M. Kanouté.