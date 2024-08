Nord-Mali : Les FAMa de retour à Tinzaoutene avec un allié de…

Les Forces Armées Maliennes sont retournées hier mardi 30 juillet à Tinzaouatene. Elles ont lancé dans la localité du Nord du pays, une campagne militaire aérienne, avec leur homologue du Burkina Faso. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié hier mardi par l’état-major général des Armées maliennes.

D’après le document, cette « mission » conjointe, “s’inscrit dans le cadre de solidarité entre les Etats membres de la Confédération des Etats du Sahel (AES)“.

« Des caches, des plots logistiques et des véhicules ont été ciblés »

Elle a pour objectif, la sécurisation des « personnes et de leurs biens dans cette zone et ses alentours », fréquentés par la « coalition de terroristes auteurs d’exactions, d’abus et de trafics illicites contre les populations maliennes ». « Des objectifs précis de haute valeur, y compris des caches, des plots logistiques et des véhicules ont (déjà) été ciblés », informe la hiérarchie militaire malienne.

Que la population se tienne à « distance des positions occupés par les GAT »

Pendant toute la durée de cette campagne militaire aérienne, la Grande Muette invite « la population civile dans le secteur à se tenir à distance des positions occupées par les Groupes Armés Terroristes (GAT) pour prévenir tous dommages collatéraux ».