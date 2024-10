Plus de 140 morts dans l’explosion d’un camion citerne au Nigéria. Le drame a eu lieu durant la soirée du mardi 15 octobre à Majia, dans l’Etat de Jigawa, au nord du pays.

Le premier bilan faisait état d’au moins 94 morts et une cinquantaine de blessés, selon Lawan Shiisu Adam, porte-parole de la police. Quelques heures plus tard, les secours nigérians ont évoqué la mort de plus de 140 personnes.

De nombreuses victimes tentaient de récupérer du carburant déversé sur la route. Selon le porte-parole de la police, le camion-citerne s’est déporté pour éviter d’entrer en collision avec un camion, provoquant l’accident.

Des habitants se sont alors rassemblés autour du camion pour récupérer du carburant déversé sur la route, malgré les tentatives de dissuasion de la police. Ce serait à ce moment-là que le véhicule aurait explosé.