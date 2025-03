UCAD : Un incendie ravage une chambre d’étudiant, le gaz butane en cause

La direction du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) informe qu’un incendie s’est déclaré dans une chambre d’étudiant, occasionnant d’importants dégâts matériels. Selon les premières constatations, le sinistre aurait été provoqué par l’utilisation de gaz butane dans les logements universitaires, une pratique formellement interdite au sein du campus.

Dans un communiqué officiel, la direction a rappelé l’impérieuse nécessité de respecter les règles de sécurité en vigueur afin de prévenir de tels incidents. « Cet événement regrettable souligne une fois de plus les risques liés au non-respect des consignes de sécurité. Nous exhortons l’ensemble des étudiants à observer strictement les réglementations établies pour garantir la protection des personnes et des biens », précise le document.

Les autorités universitaires rappellent que l’usage de gaz butane dans les chambres constitue une infraction aux règlements internes et expose les contrevenants à des sanctions disciplinaires, conformément aux textes en vigueur. En outre, elles insistent sur la responsabilité individuelle et collective des résidents dans la préservation d’un cadre de vie sûr et serein.

Face à la récurrence de ce type de risques, la direction du COUD lance un appel à la vigilance et à la coopération de tous les étudiants. « La sécurité de chacun est l’affaire de tous. Nous en appelons à la responsabilité collective afin d’éviter que de telles situations ne se reproduisent », conclut le communiqué.

Une enquête interne est en cours afin d’établir avec précision les circonstances de l’incendie et d’en tirer les enseignements nécessaires pour renforcer les mesures de prévention sur le campus.