Mozambique : Le fils de l’ex-président Armando Guebuza condamné

Le fils de l’ancien président mozambicain Armando Guebuza a été condamné mercredi à douze ans de prison ferme dans le gigantesque scandale de corruption dit de la « dette cachée », renseigne Rfi.

Ndambi Guebuza, fils aîné de l’ancien chef d’État, a été condamné à Maputo par un tribunal spécial dans l’affaire concernant des prêts secrets de deux milliards de dollars accordés par des banques étrangères à des entreprises publiques mozambicaines, qui avait plongé le pays dans une grave crise financière.

L’ancien chef des services de renseignement et de la sécurité de l’État, Gregorio Leao, et l’ex-patron du renseignement économique, Antonio do Rosario, ont aussi été condamnés.