Affaire Amy Ndiaye : Voici les témoignages émouvants des populations de la commune de Gniby

Kewoulo s’est rendu ce mardi 07 Décembre 2022 dans la commune de Gniby suite à la bagarre qui a lieu à l’assemblée nationale et qui a opposé l’honorable député et maire de la localité précitée, Amy Ndiaye et deux députés de la coalition Yewwi Askan Wi, Massata Samb et Mamadou Niang, afin de mieux vous faire découvrir la personnalité de la première magistrate de la commune située dans la région de Kaffrine et dont le nom est suspendu ces derniers jours sur les lèvres de la quasi totalité des sénégalais.

Et comme pour dire que les habitants de la commune se sont concertés sur les témoignages à faire sur leur maire avant notre arrivée dans la zone, tous ceux qui ont répondus à nos questions ont été inanime sur les qualités de la militante du parti au pouvoir qu’ils jugent très positives et digne d’une élue locale.

Mieux, les habitants de cette partie du Ndoukoumane ont révélé que leur député et maire n’a cessé depuis son accession à la tête de la municipalité à s’occuper de leurs préoccupations. Ile en veulent pour preuve, les travaux de rénovation de la route nationale Kaffrine-Mbacké mais aussi les voies internes reliant les principaux axes et secteurs de la commune. Nos interlocuteurs ont pour la même occasion évoqué pour le déplorer l’agression que celle ci a subit à l’hémicycle car disent-ils, ce lieu n’est pas fait pour se donner en spectacle avant de laisser entendre que Amy Ndiaye n’est pas quelqu’une d’agressive et n’aime pas tout de même se laisser ridiculiser ou se faire humilier par qui que se soit. Ce qui peut expliquer peut être son attitude de la fois dernière à l’assemblée.

Source: Kewoulo