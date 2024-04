Société: Ramata Diol condamnée à 10 ans de réclusion criminelle...

Le sort de Ramata Diol a été scellé, une condamnation de 10 ans c’est le verdict donné par le tribunal.

Âgée de 22 ans elle séjourne en prison pour meurtre sur la personne de son neveu âgé tout juste de 3 ans

Pour revenir sur les faits, en octobre 2022, les éléments de la gendarmerie de la ville de Pété ont été informé de la présence d’un corps sans vie au fond d’un puits.

Une découverte qui a émue tout le village car la victime n’était alors âgé que de 3 ans.

La brigade de gendarmerie s’est aussitôt saisie de l’affaire et les investigations menées ont conduit à l’interpellation de Ramata Diol tante et tutrice de l’enfant.

Durant l’enquête préliminaire la suspecte qui habitait dans la même maison que son père et sa tante a reconnu avoir jeté l’enfant dans le puits.

Sur les raisons qui l’ont poussé à commettre une telle atrocité elle a avoué devant le juge d’instruction que c’était un acte de vengeance perpétré contre sa tante.

Une version qu’elle a aussitôt changé

une fois à la barre et pour se dédouaner elle a confié qu’elle se trouvait chez son amie au moment des faits. Un alibi que son père soutient après avoir lui aussi modifié sa première version. Il a même accusé les gendarmes d’avoir passé à tabac sa fille lors de son arrestation.

Et contre toute attente, le père de la victime a lui aussi tenté de disculper l’accusée un acte incompréhensible jugé honteux par certains.

Toutefois aucune de ces tentatives n’a été tenue en compte par le tribunal qui, après délibération, a condamné Ramata Diol à 10 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de son neveu de 3 ans.