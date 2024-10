Migration irrégulière : 215 sénégalais rapatriés du Maroc ce lundi

Trois vols de la Royal Air Maroc ont atterri à AIBD avec à bord respectivement 76, 69 et 70 passagers. Ce lundi. Au total, 352 jeunes sénégalais, bloqués dans les centres d’accueil et d’hébergement au Maroc ont été rapatriés.

Ils ont été accueillis à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass ( AIBD ) par le directeur de cabinet du secrétaire d’État aux sénégalais de l’extérieur, l’ambassadeur Ibrahima Cissé, rapporte l’APS.

Les BAOS (Bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi) sont chargés de les orienter et de faire le suivi de leur projet. Après ces rapatriements, « il ne reste plus aucun compatriote dans les centres d’accueil au sud du Maroc » a fait savoir le consulat du Sénégal à Dakhla.

Il a assuré n’avoir pas recensé d’arrivées de pirogues en provenance du Sénégal depuis le 06 septembre.