CNRA: Babacar Diagne annonce son départ

Le président du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA), Babacar Diagne, a confirmé son départ de la direction de cette instance, à la fin de son mandat de six ans.

Dans un communiqué parvenu à l’APS, M. Diagne dit remercier le chef de l’État et le gouvernement du Sénégal d’‘’avoir bien voulu donner une suite favorable’’ à sa demande de quitter la présidence de l’instance de régulation des médias.

‘’Mon mandat en qualité de président du CNRA est arrivé à terme au cours de ce mois de septembre 2024’’, a affirmé Babacar Diagne, rappelant que la durée du mandat des membres de l’organe de régulation, qui est de six ans, n’est ni renouvelable ni révocable.

‘’Le mandat de six ans étant arrivé à expiration ce 30 septembre, j’ai tenu au strict respect de la durée. Aussi ai-je sollicité et obtenu la compréhension et l’accord de l’autorité, qui m’a accordé de ne pas aller au-delà de la durée légale de mes fonctions à la présidence du CNRA’’, a-t-il déclaré.