Mercato: Des clubs de Ligue 1 se bousculent pour faire revenir Habib Diallo

Selon nos dernières informations, les hautes sphères strasbourgeoises ambitionnent désormais de rapatrier un ancien visage de la Meinau. Son nom ? Habib Diallo.

Actuellement lié au club saoudien d’Al-Shabab, l’attaquant sénégalais de 29 ans sort d’une saison à 5 buts et 4 passes décisives en 33 matches toutes compétitions confondues. Apprécié depuis de nombreuses années en terres alsaciennes, ce dernier pourrait donc revenir au bercail après une première pige entre 2020 et 2023. Dès lors et d’après nos indiscrétions, le RCSA, qui a déjà tenté de le récupérer cet hiver, a débuté des négociations avec l’écurie saoudienne avec un objectif clair : obtenir le prêt du droitier d’1m86, aujourd’hui estimé à un peu plus de 10 millions d’euros. Méfiance toutefois car le dernier 13e de Ligue 1 aura fort à faire dans ce dossier.

En effet, nous sommes également en mesure de vous affirmer que Brest est à l’affût. Discret depuis le début du mercato estival, le SB29, qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, compte bien se renforcer dans le secteur offensif. Dès lors, la direction des Ty’ Zefs a, elle aussi, pris la température pour se faire prêter l’international sénégalais (30 sélections, 7 buts). La bataille est lancée, reste désormais à savoir qui aura le dernier mot…

