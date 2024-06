L’avocat français, Me Juan Branco ne lâche pas l’affaire. Il veut que justice soit faite dans les dossiers relatifs aux événements malheureux qu’a connus le Sénégal entre mars 2021 et février 2024. Après la conférence publique tenue au Cices, le jeudi 6 juin, il a encore publié sur X. Cette fois-ci, c’est pour plaider l’ouverture du procès des tortionnaires de Pape Abdoulaye Touré.

« Avec Falla Fleur (Ndèye Fatou Fall), Pape Abdoulaye Touré m’a invité en terre sénégalaise, où j’ai été, pour la première fois, sans violence. PAT a frôlé la mort, l’odeur de l’essence avec laquelle les forces de l’ordre du précédent régime avaient prévu de le brûler. Il est devenu l’une des images de la révolution lorsque la vidéo de ses tortures, prise par ses geôliers, a été rendue publique par ces derniers », a-t-il affirmé.

Me Branco de souligner que la victime «a survécu et a repris ses études ». « Et, après des mois de détention arbitraire, cherche désormais, comme des milliers d’autres personnes, justice et fin de l’impunité. Son dossier est à la Cour pénale internationale (CPI), où nous l’avions immédiatement porté, et où, au côté de Falla Fleur et bien d’autres, l’avions représenté. Mais c’est au Sénégal désormais que nous comptons demander, espérer et obtenir justice », a-t-il renseigné.