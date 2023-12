Me Abdoulaye Tall invite l’état à délivrer « les fiches de parrainages à Ousmane Sonko »

Me Abdoulaye Tall, avocat de M. Sonko, a salué cette résolution et invite l’état à délivrer « les fiches de parrainages à Ousmane Sonko tout en appelant l’Etat du Sénégal à l’élégance républicaine. Ousmane Sonko a toujours eu raison sur eux ».

Me Tall, exprimant sa satisfaction, insiste sur l’importance de respecter cette décision judiciaire et appelle à la délivrance des fiches de parrainage à Ousmane Sonko: « Il faut qu’ils aient l’élégance en reconnaissant cette décision et ne pas penser à se pourvoir… « Il souligne que cette démarche est un acte de reconnaissance de la justesse de la position de M. Sonko face à l’État.