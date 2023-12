Après la Décision rendue ce jeudi par le Tribunal d’instance hors classe de Dakar, ordonnant la réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales, les avocats de l’Etat ne comptent pas lâcher l’affaire.

“La victoire éphémère de Ziguinchor va se reproduire. Ils jubilent aujourd’hui comme ils avaient jubilé à Ziguinchor oubliant que la Cour suprême ne peut pas se contredire et que quand le Juge inférieur défie le Juge supérieur, sa décision est annulée. On va faire un pourvoi en Cassation comme on l’avait fait à Ziguinchor, et la même procédure va suivre son cours. Et je me félicite de l’indépendance de notre justice“, a déclaré Me Elhadj Diouf ce jeudi, au sortir de l’audience spéciale.